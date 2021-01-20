В Коми мужчина угнал припаркованный внедорожник

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В Воркуте сотрудники полиции нашли подозреваемого в угоне машины УАЗ «Патриот». Оказалось, что преступником был 41-летний ранее судимый местный житель.

Мужчина без труда завладел чужим авто, так как автовладелец не запер двери машины, а в замке зажигания находился ключ.

- В отношении воркутинца полицейские возбудили уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». По делу получены признательные показания, - прокомментировали инцидент в пресс-службе МВД Коми.

Расследование продолжается.