В Коми мужчина угнал припаркованный внедорожник

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В Воркуте сотрудники полиции нашли подозреваемого в угоне машины УАЗ «Патриот». Оказалось, что преступником был 41-летний ранее судимый местный житель.
Мужчина без труда завладел чужим авто, так как автовладелец не запер двери машины, а в замке зажигания находился ключ.
- В отношении воркутинца полицейские возбудили уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». По делу получены признательные показания, - прокомментировали инцидент в пресс-службе МВД Коми.
Расследование продолжается.