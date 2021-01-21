Усинца шантажируют интимных видео в сосетях

Фото: архив КП

Дознавателями Усинска возбуждено уголовное дело по факту попытки вымогательства под угрозой распространения интимного видео.

В ОМВД России по городу Усинску обратился местный житель 1986 года рождения. Он рассказал, что знакомая из социальной сети требует у него более 50 000 рублей, угрожая опубликовать интимное видео с его участием.

Оказалось, что усинец в социальной сети «ВКонтакте» познакомился с девушкой. Общение продолжилось в мессенджере. В определенный момент новая знакомая начала исполнять для заявителя откровенный танец, а все происходящее по ту сторону экрана записала на видео. Имея в распоряжении приватную запись, виртуальная подружка стала шантажировать жителя Усинска, угрожая опубликовать кадры на всеобщее обозрение.

Потерпевший не стал выполнять требования злоумышленницы и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.1 ст.163 УК РФ. Ведется расследование, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

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