Сотрудница банка в Воркуте спасла супругов-пенсионеров от большой потери

Жена знала о мошенниках, но насторожился муж. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ОМВД России по г.Воркуте обратилась женщина 1962 года рождения и сообщила о том, что они с супругом едва не стали жертвами телефонных мошенников. Они уже почти отдали им полмиллиона рублей, но муж в какой-то момент засомневался и попросил помощи у менеджера банка.

Заявительница рассказала правоохранителям, что ей позвонила неизвестная девушка и представилась сотрудницей службы безопасности финансовой организации. Незнакомка сообщила, что на имя женщины посторонние пытаются оформить кредит, но эту операцию можно предотвратить, если осуществить так называемый «зеркальный» займ. Воркутинка с мужем направились в офис банка и, находясь в помещении, некоторое время что-то обсуждали. Женщина уже хотела подать заявку на кредит, но супруг уговорил ее обратиться к менеджеру.

Пенсионеры попросили сотрудника организации проверить, действительно ли на их имя есть займ. Менеджер, узнав в разговоре подробности, поняла, что семейная пара имеет дело с мошенниками. В результате супругам удалось избежать потери полумиллиона рублей.

По данному факту проводится проверка. Стоит отметить, что потерпевшая знала о таком виде мошенничества из СМИ, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

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