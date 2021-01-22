Жительница Сыктывкара подарила аферистам более двух миллионов

Фото: архив КП

Виртуальные аферисты ищут потенциальных жертв самыми разными способами, в том числе через социальные сети. Там они и нашли жительницу Сыктывкара, которая подарила им более двух миллионов рублей.

Женщина 1967 года рождения стала переписываться в интернете с неизвестным. Он представился сотрудником трейдингового агентства и предложил зарабатывать баснословные суммы денег на позициях «нефть» и «золото».

Около двух месяцев она перечисляла крупные суммы на указанные банковские карты, оформленные на разных лиц. Незнакомец все это время убеждал ее, что прибыль растет, для наглядности показывая какие-то таблицы.

Всего незадачливая любительница быстрых денег «подарила» виртуальным «биржевикам» более 2 миллионов рублей. В какой-то момент женщина осознала, что средства уходят в карман мошенников, и обратилась в полицию.

Попалась в ловушку мифических дилеров и другая сыктывкарка, работающая в одной из клиник. Она обогатила мошенников на сумму более 480 000 рублей, а после решила выйти из игры и забрать положенный «куш». Однако не смогла вывести деньги и обратилась в полицию.

По фактам мошенничеств (ст. 159 УК РФ) полицейскими были возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В МВД посчитали, сколько денег подарили аферистам жители Коми за год

На чем чаще всего ловят и почему это работает (подробности)