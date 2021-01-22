Жительница Коми отсудила у магазина 100 тысяч за мокрый пол

Решением суда исковые требования удовлетворены частично. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 100 тысяч рублей компенсации получила жительница Коми за травму при падении в магазине летом 2020 года.

Жительница села Визинга зашла в один из местных магазинов известной торговой сети, держа на руках четырехмесячного ребенка. В это время в магазине мыли пол. Проходя мимо прилавков, она поскользнулась и упала на пол вместе с ребенком.

В больнице выяснилось, что у нее закрытый перелом ноги. В результате травмы истец была лишена возможности самостоятельно двигаться, ей пришлось приобрести костыли и лекарства.

Женщина обратилась в суд с требованиями о компенсации морального вреда в размере 300 000 руб., убытков в размере 4 737 руб. Иск предъявила к арендатору нежилого помещения, в котором располагался магазин.

В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что между полученной травмой и бездействием ответчика в части необеспечения безопасности покупателей имеется прямая причинно-следственная связь.

Решением суда исковые требования удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взысканы компенсация морального вреда в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей, убытки в размере 1 235 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 16 000 рублей, расходы по оплате за судебно-медицинское освидетельствование в размере 3 502 рубля, а всего взыскано 100 737 рублей.

Решение не вступило в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Коми.

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