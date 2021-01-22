В неожиданном месте нашли пропавшие накопления пенсионерки из Инты

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В полицию обратилась пожилая жительница Инты. Рассказала, что у нее пропали 335 000 рублей, которые она копила не один месяц.

Пенсионерка проживает одна, однако время от времени к ней приходили знакомые, поэтому женщина очень переживала за свои сбережения.

Полицейские выехали на место происшествия. Они осмотрели жилище пенсионерки. И обнаружили сверток с деньгами в комнате. Они лежали за шкафом, куда их сама заявительница и положила. Выяснилось, что пожилая женщина, опасаясь кражи, постоянно перекладывала деньги из одного места в другое. В итоге забыла, куда положила их в последний раз.

Полицейскими было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, так как факт кражи не подтвердился, сообщает пресса-служба МВД по Коми.

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