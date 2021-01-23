В Ухте вытащили из огня молодую женщину

Фото: архив КП

22 января в 05:10 утра в пожарно-спасательную службу Ухты поступило сообщение о пожаре в 5-этажном панельном доме по адресу: проспект Дружбы, 14.

Уже через 5 минут пожарные прибыли на место происшествия. Горела одна из квартир дома. Но сильное задымления охватило почти весь дом. 10 жильцов, которые в тот момент находились дома, были вынуждены эвакуироваться.

Из квартиры, в которой произошло возгорание, пожарные–газодымозащитники спасли женщину 1975 года рождения. В результате возгорания квартиросъемщица получила ожоги 1-2 степени на голове и кисти левой руки.

На борьбу с огнем ушло почти три часа, в 07:41 пожар был ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Коми.

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