Пьяный водитель вылетел в кювет на трассе в Коми

Фото: УГИБДД по Коми

Авария произошла 22 января на трассе Киров-Сыктывкар. Около 12 часов на 589 км трассы водитель Lada Granta не справился с управлением и наехал на препятствие, после чего машину отбросило в кювет.

Мужчина получил рваные раны губ и ушибы, не госпитализирован. На месте ДТП выяснилось, что водитель 1968 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения.

К административной ответственности за нарушение ПДД в течение года он привлекался шесть раз, в этом году два раза, стаж вождения с 1987 года, сообщает УГИБДД по Коми. Обратите внимание, что этому году, 2021-му, нет еще и месяца.

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