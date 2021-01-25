На трассе в Коми иномарка столкнулась с тягачом

Фото: УГИБДД по Коми

Авария произошла в воскресенье, 24 января,, на автодороге Чебоксары - Сыктывкар.

Женщина на автомашине Volkswagen Tiguan двигалась со стороны Сыктывкара в направлении Кирова. В 04:30 на 776 км она не справилась с рулевым управлением и вылетела на встречку. Там иномарка столкнулась с Volvo FM truck с полуприцепом под управлением мужчины 1973 года рождения.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Volkswagen. Женщину-водителя 1992 года рождения госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, гематомой орбиты правого глаза, рваной раной правого века. У пассажира 1992 года рождения перелом пятой пястной кости, он не госпитализирован.

За нарушение ПДД к административной ответственности женщина-водитель Volkswagen Tiguan привлекалась четыре раза, а стаж вождения - с 2019 года, сообщает УГИБДД по Коми.

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