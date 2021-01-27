Житель Коми отправится на скамью подсудимых за интимную переписку с подростком

В ходе расследования фигурант признал вину по предъявленному обвинению. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Княжпогостском районе перед судом предстанет 39-летний местный житель: он вел интимную переписку с подростком.

Следком по Коми сообщает: завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя, обвиняемого в совершении развратных действий в отношении малолетней (ч.2 ст.135 УК РФ).

В сентябре 2020 года фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, используя мобильный телефон с установленной системой мгновенного обмена сообщениями, осуществлял переписку сексуального характера с 13-летней девочкой, нарушив ее право на нормальное психическое и физическое развитие.

В ходе расследования фигурант признал вину по предъявленному обвинению.

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