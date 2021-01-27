В Сыктывкаре автомойка заплатит 18 тысяч рублей за разбитый капот машины

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Житель Сыктывкара получит от автомойки почти 18 тысяч рублей за некачественную оказанную ему услугу. Все дело в том, что обычный визит на мойку обернулся для мужчины ремонтом капота.

Оказалось, что при мойке авто специалисты нанесли значительные повреждения машине. Владелец транспортного средства сразу же обратился в суд.

- Житель Сыктывкара обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю о взыскании убытков, причиненных в результате некачественного оказания услуги по мойке автомобиля, штрафа в связи с нарушением Закона о защите прав потребителя, расходов на оплату услуг представителя, на общую сумму 17 910 рублей, - рассказали в пресс-службе суда.

Мировой судья Лесозаводского судебного участка, оценив имеющиеся доказательства, удовлетворил заявленные исковые требования. Решение не вступило в законную силу.

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