«От всей души»: в тюрьме Ухты была найдена открытка с «запрещенкой»

Фото: ФСИН Коми

В Ухтинской колонии сотрудниками ФСИН была обнаружена «запрещенка» в обычной поздравительной открытке с красивой надписью «От всей души». Оказалось, что приятность таит все еще один подарок: сим-карту для мобильного, которая запрещена на территории тюрьмы.

- 26 января в ИК-8 на имя осужденного поступило письмо с поздравительной открыткой. При проведении цензуры корреспонденции, сотрудником оперативного отдела учреждения была обнаружена и изъята сим-карта оператора сотовой связи, спрятанная ухищренным способом – под аппликацией открытки, - рассказали в пресс-службе ФСИН,

Оказалось, что подарок прислала знакомая осужденного, которая проживает в Москве. К слову, ее привлекут к ответственности, ведь она нарушила ст. 19.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в связи с чем в отношении нее были составлены соответствующие материалы.

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