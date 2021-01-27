«Стокгольмский синдром»: в Коми осудили девушку за дачу ложных показаний

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В Воркуте 22-летняя девушка осуждена за дачу ложных показаний, сообщает региональный Следком. Местная жительница стала жертвой своего знакомого, который совершил над ней преступление, однако вместо того, чтобы дать показания против, она встала на его защиту.

- Следствием и судом установлено, что в феврале 2019 года фигурантка, которая являлась потерпевшей по уголовному делу, сообщила в суде недостоверные сведения об обстоятельствах совершенного в отношении нее преступления. Мотивом действий обвиняемой стала жалость к лицу, совершившему в отношении нее преступление, и стремление помочь ему избежать уголовной ответственности, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В ходе расследования обвиняемая признала вину и раскаялась в содеянном. Приговором суда ей назначено наказание в виде 320 часов обязательных работ.

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