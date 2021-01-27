Жительница Коми получила компенсацию за нападение собак на пробежке

Суд взыскал в пользу истца в счет компенсации морального вреда 40 000 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд взыскал компенсацию морального вреда, причиненного в результате нападения домашних собак на жительницу села Выльгорт. Во время пробежки они искусали ей ноги.

Женщина обратилась в Сыктывдинский районный суд с исковым заявлением к физическому лицу о взыскании компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей.

Ответчик и его представитель возражали удовлетворению исковых требований, указав, что вина не доказана, покусавшие истца собаки ответчику не принадлежат, их принадлежность к кому-либо не установлена. Однако допрошенные свидетели подтвердили принадлежность собак ответчику, который кормит их, а также указали, что собаки обитают преимущественно рядом с домом ответчика.

Отметим, что ранее женщина обращалась в ОМВД России по Сыктывдинскому району с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту получения травмы, однако постановлением отказано в возбуждении уголовного дела.

Также истец обращалась с жалобой в Россельхознадзор и Роспотребнадзор по Коми с заявлением о привлечении к ответственности хозяина собак. Постановлением Россельхознадзора ответчик признан виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 10.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей.

Суд пришел к выводу о взыскании в пользу истца в счет компенсации морального вреда 40 000 рублей. Юридические формулировки можно изучить здесь.

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Известны подробности происшествия