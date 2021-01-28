Странный пожар в Коми: труп на пепелище и исчезнувшая женщина

Фото: Фото "Княжпогостские вести"

В Княжпогостском районе разыскивается местная жительница, пропавшая после крупного пожара. Ориентировку опубликовало отделение уголовного розыска районного отдела МВД, сообщают «Княжпогостские вести».

Пожар в деревне Удор на ул. Луговой произошел 19 января. Полностью сгорел частный дом. На пепелище было обнаружено тело хозяйки дома 1935 года рождения. Причину пожара выясняет республиканская испытательная пожарная лаборатория.

После этого трагического происшествия пропала 57-летняя Ирина Шпаковская, зарегистрированная по адресу: д. Удор, ул. Луговая, д. 52.

Шпаковская Ирина Гелиевна 04.04.1963 года рождения.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост 160-165, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы светло-русые, короткие.

Просьба ко всем, кому что-либо известно о женщине, сообщить в дежурную часть отдела МВД России по Княжпогостскому району: 8(82139) 22-2-71, 22-3-42, ОУР 23-7-61; 23-7-60.

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