Как служебная собака Граф спасла предпринимателя из Коми

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Троицко-Печорскому району за дежурные сутки раскрыли кражу.

В полицию обратился предприниматель, осуществляющий выездную торговлю по поселениям района. Мужчина сообщил, что днем в одном из населенных пунктов он продавал одежду и обувь. В какой-то момент отвлекся и обнаружил, что на прилавке не хватает шести пледов и женской куртки. Ущерб составил 6 500 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в составе которой был полицейский-кинолог со служебной собакой – немецкой овчаркой. Пес по кличке Граф мгновенно взял след, и спустя короткое время стражи порядка задержали подозреваемого в преступлении.

Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель поселения, 1975 года рождения. Мужчина дал признательные показания.

По ст. 158 УК РФ (кража) следователи возбудили уголовное дело. Похищенное, изъятое по месту жительства подозреваемого, было возвращено владельцу, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

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