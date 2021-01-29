В Коми мужчина угрожал взорвать себя и весь дом

На место ЧП выехали все экстренные службы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Инте возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

В дежурную часть ОМВД России по Инте поступила информация со службы 112 о звонке гражданина, который сообщил о намерении взорвать себя, свою квартиру, подъезд и дом, где проживает. Также в разговоре мужчина высказал просьбу о вызове полиции.

Стражи порядка совместно с сотрудниками ФСБ установили личность звонившего. Им оказался местный житель 1961 года рождения. На место ЧП выехали все экстренные службы. В ходе проверки информация о взрыве не подтвердилась. Сам же фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения и продолжал высказывать намерение взорвать свою квартиру и дом.

По данному факту дознавателями возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция указанной части статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 до 500 тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо принудительные работы на срок от 2 до 3 лет.

Ведется расследование, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

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