Суд в Коми оценил стоимость удара по лицу полицейского

Фото: Следком по Коми

Житель Усинска признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ). Он ударил инспектора ГИБДД во время задержания.

В июле 2020 года 51-летний житель Усинска был задержан в поселке Парма сотрудниками ГИБДД за управление мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения. В момент оформления административного правонарушения и прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, препятствуя сотрудникам полиции в исполнении своих должностных обязанностей, злоумышленник нанес одному из них удар локтем в лицо.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, сообщает Следком по Коми.

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