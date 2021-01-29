Покровительство главы Сосногорского лесничества стоило свыше 300 миллионов

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Руководитель Сосногорского лесничества два года заставлял подчиненных подделывать документы. И вверенные ему леса восстанавливались только на бумаге. Его покровительство АО «Коми Алюминий» стоило свыше 325 миллионов рублей – в эту сумму оценили ущерб.

В 2016 – 2018 годах главный лесничий отчитывался о выполнении работ по рекультивации земель лесного фонда, арендованных АО «Коми Алюминий». Подчиненным приказывал готовить документы, а сам подписывал, достоверно зная о неисполненных арендатором обязательствах. После этого руководитель лесничества заключил соглашение о расторжении договор аренды с АО «Коми Алюминий», согласно которому обязательства арендодателя, в том числе в части производства и принятии рекультивации, прекращались.

В результате неправомерных действий наступили тяжкие последствия в виде ущерба на сумму свыше 325 миллионов рублей.

Суд признал лесничего виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Ему назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и лишением права занимать определенные должности в госорганизациях на 2 года, сообщает прокуратура Коми.

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