В квартире воркутинца развернулся настоящий цех по производству наркотиков

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Нина Юшкова

В ОМВД России по г.Воркуте поступил рапорт сотрудника отдела по контролю за оборотом наркотиков о том, что житель поселка Заполярный 1976 года рождения в подъезде жилого дома по улице Фрунзе незаконно сбыл наркотическое вещество массой 0,63 грамма молодому человеку, 1996 года рождения.

Впоследствии данное средство было направлено на физико-химическое исследование. Экспертиза показала, что изъятое вещество – это марихуана.

По месту жительства 44-летнего подозреваемого проведен обыск, в ходе которого изъяты: электронные весы, денежные средства в сумме 48 700 рублей, 54 свертка и банка с веществом растительного происхождения, блокнот с записями, упаковочный материал, приспособление для курения.

В настоящее время в отношении воркутинца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, а также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства». Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности.

Расследование уголовного дела продолжается. Получены признательные показания, сообщила пресс-служба МВД по Республике Коми.

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