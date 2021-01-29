Сгоревшее в новогоднюю ночь общежитие в Ухте восстановят

Фото: архив КП

Пострадавшее во время пожара общежитие в Ветлосяне будет восстановлено за счет средств городского бюджета Ухты. Соответствующее постановление подписал глава администрации Магомед Османов.

Пожар в доме №9 по улице Ветлосяновская произошел вечером 31 декабря. Нетрезвый 43-летний мужчина оставил самодельный обогреватель включенным и ушел праздновать Новый год. В результате весь первый этаж теперь нуждается в ремонте. В соседней с очагом возгорания комнате проживала семья с детьми. Временно их пустили пожить к себе знакомые.

На тот момент вопрос, кто будет делать ремонт, оставался открытым. Самостоятельно устранить последствия люди не могли, а взыскать компенсацию с пьющего соседа - нереально. У него в квартире был только диван, который сгорел во время пожара.

Согласно постановлению мэра, финансовому управлению администрации поручено выделить управлению капитального строительства из резервного фонда 2 млн 420 тыс. рублей на аварийно-восстановительные работы в жилом доме №9 по ул. Ветлосяновской.Управлению капстроительства в течение 30 календарных дней со дня проведения ремонтных работ поручено представить в финансовое управление отчет о расходовании средств, сообщает «Комиинформ».

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