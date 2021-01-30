Волонтеры Коми разыскивают парня, который ведет себя как ребенок

Фото: «ЛизаАлерт Коми»

Поисковый отряд «ЛизаАлерт Коми» вновь обращается к жителям республики с просьбой откликнуться, если видели этого человека. Он может находиться в нашем регионе.

«Три недели продолжаются поиски Дамиля Таирова из Перми. Несколько автономных выездов, систематический прозвон больниц и проверка свидетельств — результата нет. Молодой человек все еще не найден. Дамиль нуждается в медицинской помощи и в свои двадцать девять лет воспринимает мир, как ребенок. Сейчас он может находиться в любом регионе и в любом городе. Вместе мы можем помочь Дамилю вернуться домой!» - обращаются к жителям Коми на странице поискового отряда.

Пропал 29-летний Таиров Дамиль Даниярович, житель деревни Ергач, Кунгурского района, Пермского края. Утром 31 декабря 2020 года его видели последний раз в поселке Оверята Краснокамского района Пермского края.

Приметы: рост 160 см, волосы черные, глаза серые, телосложение плотное.

Был одет в черную куртку, синюю шапку, черные сапоги, белое трико.

Особые приметы: сутулится, неясная речь.

Если вы видели пропавшего, пожалуйста, позвоните на номер горячей линии 88007005452 (круглосуточно, звонок бесплатный).

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