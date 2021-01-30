Сыктывкарец заплатил за интимные услуги 1,3 миллиона

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В полицию Сыктывкара обратился мужчина, 1961 года рождения, с заявлением о хищении денежных средств обманным путем в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Потерпевший отыскал в интернете сайт по оказанию интимных услуг. Для оформления заказа необходимо было перечислить 15 тысяч рублей по номеру телефона. Мужчина перевел деньги, но вскоре выяснилось, что с оплатой возникла проблема. Со слов представителя, благодаря неумелым действиям потерпевшего в интернете, работа сайта была приостановлена, и по этой причине они несут крупные денежные потери.

В течение 10 дней сыктывкарцу звонили и требовали под страхом привлечения к ответственности и обнародования информации возмещать так называемые потери, перечисляя им с этой целью различные суммы. Все вклады якобы были необходимы для того, чтобы восстановить свободный доступ заказчиков к интернет-странице. Деньги, которые перечислял потерпевший, ему обещали вернуть после устранения проблем.

Выждав месяц, в течение которого ожидался возврат денежных средств, и не получив их в срок, житель столицы попытался связаться с администраторами интернет-площадки, но ему это не удалось.

Мужчина догадался, что его обманули, и обратился к полицейским за помощью в возврате денег. Следователю он рассказал, что был информирован о подобных фактах мошенничеств, но понадеялся, что не окажется в числе обманутых жертв.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения злоумышленников, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

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