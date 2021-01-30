Сигарета стоила жизни пенсионера из Коми

Фото: архив КП

О пылающем деревянном доме в поселке Оньмесь сообщили в пожарно-спасательную службу Прилузского района ночью 29 января.

В 01:27 на вызов выехали подразделения Прилузского пожарно-спасательного гарнизона. К их прибытию дом площадью 90 кв. метров был полностью охвачен огнем. И там уже работали добровольцы поселка Оньмесь.

Огонь ликвидировали в 04:01. Но дом полностью был уничтожен. Слишком поздно обнаружили возгорание. На пепелище нашли погибшего – проживавшего в одной из квартир пенсионера 1959 года рождения.

В тушении пожара принимали участие семь профессиональных огнеборцев, три пожарных добровольца. Были задействованы две пожарные автоцистерны.

По предварительным сведениям, причиной пожара является неосторожное обращение с огнем при курении, сообщает ГУ МЧС по Коми.

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