Экс-главе «Корпорации по развитию Республики Коми» вынесен приговор

Фото: Следком по Коми
Бывший глава главе «Корпорации по развитию Республики Коми» Виталий Козлов признан виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размерах.
Следствием и судом установлено, что в 2016-2018 годах фигурант получил от знакомого 1,3 миллиона рублей за содействие тому в назначении на должность руководителя дочерней компании и последующее общее покровительство.
Кроме того, в 2017 году обвиняемый способствовал совершению ряда сделок с участием входящих в структуру корпорации юридических лиц, за что получил от предпринимателя в качестве взятки денежные средства в рублевом эквиваленте на общую сумму более 290 тысяч рублей.
Уголовное дело расследовалось при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Республике Коми.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 4 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,4 миллиона рублей. Кроме того, он лишен права заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет. Приговор не вступил в законную силу, сообщает Следком по Коми.
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