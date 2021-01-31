Синоптики рассказали, какой будет погода в Коми последний день января

Фото: Павел Сидоров

31 января в Коми будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с, на крайнем северо-востоке порывами 15-20 м/с, метель.

Температура в северных районах ночью -17...-22, при прояснении -23...-28, днем -8...-13, на крайнем северо-востоке -16...-21, в южных районах ночью -5...-10, при прояснении -13...-18, днем -1...-6°С.

В Сыктывкаре облачно с прояснениями. Небольшой, ночью умеренный снег. Ветер южный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью -4...-6, днем -2...-4°С, сообщает Коми ЦГМС.

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