Сыктывкарца оштрафовали за нахождение в общественном месте без паспорта

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Житель Сыктывкара не смог предъявить паспорт, за что был оштрафован. Оказывается, законодательством предусмотрено, что в период пандемии мы должны всегда носить при себе этот документ. Юридическое обоснование решения суда «КП-Коми» приводит ниже.

28 декабря 2020 гражданин, находясь в общественном месте Сыктывкара, то есть на территории, где Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 введен режим повышенной готовности, не имел при себе документов, удостоверяющих его личность, тем самым нарушил подпункт «д» пункта 3 Правил поведения обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 417.

Эжвинским районным судом Сыктывкара данный гражданин признан виновным по статье 20.6.1 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей.

Постановление не вступило в законную силу.

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