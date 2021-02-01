В Коми такси вылетело в кювет: пострадал 4-летний ребенок

Фото: ГИБДД по Коми

В Сыктывдинском районе Коми такси вылетело с трассы в кювет, сообщает пресс-служба ГИБДД по республике. По данным ведомства, 36-летний мужчина за рулем Chevrolet Lacetti не справился с управлением из-за возникшего в темноте пешехода, который шел по проезжей части. Водитель такси решил его объехать, однако авто занесло и выкинуло на обочину.

Сообщается, что в салоне машины в этот момент находилась четырехлетняя девочка. Как сообщили в ГИБДД, ребенок получил травмы живота и грудной клетки. Девочка была экстренно госпитализирована в ближайшую больницу. Состояние водителя и пешехода удовлетворительное.

По данному факту начато разбирательство.

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