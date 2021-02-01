Жителям Коми увеличат размер ежемесячных денежных выплат

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С 1 февраля 2021 года на 4,9% увеличены ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам, заявили в Пенсионном фонде Коми. Так, на рост пособий могут рассчитывать участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды первой, второй и третьей групп, дети-инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и некоторые другие лица. В Коми повышение выплат коснулось порядка 75 тысяч человек.

На 4,9% также проиндексирован входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Он предоставляется в натуральной или денежной форме - по выбору гражданина. Стоимость денежного эквивалента соцпакета с 1 февраля выросла до 1211,66 рубля в месяц, в том числе:

- предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов – 933,25 рубля;

- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 144,37 рубля;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 134,04 рубля.

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