Замначальника колонии в Ухте за взятки снабжал осужденных телефонами

Фото: прокуратура Коми

В Ухте расследуется уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника исправительной колонии №24, получившего три взятки. Он за деньги передавал осужденным телефоны.

На счету полковника три эпизода получения взятки. В общей сложности ему дали 61 тысячу рублей. За это фигурант передал осужденным четыре телефона. При этом, согласно правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений, заключенным запрещено иметь при себе средства связи.

Бывшему заместителю начальника предъявили обвинения в получении взятки и превышении должностных полномочий. Как передает БНК, с декабря 2019 года фигурант находится под стражей.

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