В Коми мужчина не мог получить зарплату, пока не вмешалась прокуратура

Общий размер причитавшейся к выплате суммы составлял 343 тыс. рублей Фото: Архив "КП"

Житель Сыктывкара не мог добиться выплаты зарплаты с предыдущего места работы и обратился с заявлением в прокуратуру. Как рассказали в ведомстве, руководство компании «Техстрой Плюс» не в полном объеме выплатила окончательный расчет горожанину.

Оказалось, что в день увольнения работника – 12 мая 2020 года, окончательный расчет с ним был произведен не в полном объеме. Так, общий размер причитавшейся к выплате суммы составлял 343 тысячи рублей, часть этих средств работнику перечислена, однако 152 тысячи рублей (с учетом компенсации за задержку выплаты зарплаты) так и остались не выплаченными.

После проверки прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица. Сразу же после этого руководство рассчиталось с бывшим сотрудником полностью.

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