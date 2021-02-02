В Коми уменьшилось количество жителей

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В Коми, по состоянию на 1 января, численность населения составляет 813,9 тысяч человек, сообщает Комистат. Данный показатель уменьшился по сравнению с предыдущим годом. К примеру, в 2020 году количество жителей республики было больше на 6,6 тысяч человек.

Отмечается, что сокращается, как городское, так и сельское население. Численность горожан уменьшилось на 0,7% или 4,5 тысяч человек, а в селах количество людей сократилось на 1%. В числовом выражении это 2,1 тысяча человек.

Всего же в городах региона проживает более 637 тысяч человек, в селах и деревнях – 178 752 человека.

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