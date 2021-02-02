В Сыктывкаре и Выльгорте потушили два горящих дома

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В Сыктывкаре и Выльгорте горели два деревянных дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, первый пожар произошел 1 февраля, в 07.04, в Сыктывкаре. В СТ «Йолога» загорелся деревянный дачный дом. Через девять минут на место прибыли пожарные. Они потушили огонь в 9.09. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров. На месте происшествия работали 18 человек и четыре единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Второй пожар произошел 2 февраля, в 1.18, в Выльгорте. На улице Домны Каликовой загорелся расселенный многоквартирный деревянный жилой дом. Через три минуты на место прибыли пожарные. Они потушили огонь в 4.22. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. На месте происшествия работали 25 человек и восемь единиц техники. Причиной пожара, по предварительным данным, послужило неосторожное обращение с огнем.

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