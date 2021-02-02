В Сыктывкаре коммунальщики продолжают усиленную борьбу со снегом

Фото: Управление информации и социальных коммуникаций АМО ГО «Сыктывкар»

В столице Коми продолжается усиленная борьба с последствиями выпадения осадков. С улиц Сыктывкара за ночь вывезено более тысячи кубометров снега, сообщает МКП «Дорожное хозяйство».

Вывозка снега прошла по Октябрьскому проспекту от улицы Оплеснина до улицы Печорской, из Кирульского переулка. Всего за ночь было использовано 37 единиц техники, выполнено 78 рейсов, в ходе которых вывезено 1298 кубометров снега.

Кроме этого, этой ночью по заявкам расчищены подъездные пути к десятку детских садов и школ. Чистились межквартальные проезды в микрорайонах Орбита, Строитель и Нижний Чов, по улицам Морозова, Кутузова, Кирпичной, Первомайской от ул.Красных Партизан до ул.Крутой, Нагорному проезду, а также по автобусному маршруту в Заречье.

«В ночное время мы сделали упор на расчистку улиц для того, чтобы днём обеспечить безопасное движение транспорта. В дальнейшем предприятие продолжит вывозку снега по остальным улицам», - отметил директор МКП «Дорожное хозяйство» Дмитрий Дмитриев.

В данный момент продолжается вывозка снега на Коммунистической улице, идёт расчистка снега в Трехозерке. В микрорайоне Сосновая поляна поселка Краснозатонский идет расширение тротуаров, расчистка остановок и пешеходных переходов.

Напомним, что в связи с неблагоприятными погодными условиям предприятие перешло в усиленный режим работы. Всего за прошедшие сутки проведено 106 рейсов и вывезено 1535 кубометров снега.

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