В Сыктывкаре поймали водителя с поддельными правами

Фото: ГУ МВД России по РО

В Сыктывкаре задержали водителя BMW-750 с поддельными правами. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

Ночью 1 февраля внимание сотрудников ДПС привлек автомобиль, который остановился напротив дома №12/4 по улице Лесопарковой. За рулем находился молодой человек 1998 года рождения. Он предъявил полицейским водительское удостоверение, которое по внешним признакам вызвало сомнение у полицейских в его подлинности. Выяснилось, что документ на право управления транспортного средства в базе данных ГИБДД числится за другим лицом.

Молодой человек рассказал, что ранее его лишили прав за управление автомашиной в состоянии опьянения. Срок лишения вышел, но сдать теоретический экзамен молодой человек не смог. Поэтому он решил купить поддельное водительское удостоверение на одном из сайтов.

В отношении водителя составили административный материал об управлении автомобиля без прав. В больнице у молодого человека взяли анализы на состояние опьянения. После этого для дальнейшего разбирательства водитель был доставлен в полицию. Согласно законодательству, ему грозит до года лишения свободы.

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