В Коми скончался самый возрастной житель Усть-Куломского района

Фото: из личного архива Арнольда Кирста

В Усть-Куломском районе Коми ушел из жизни самый взрослый житель поселка Тимшер Кирст Арнольд Данилович. Мужчина скончался на 102 году жизни.

Арнольд Данилович был уважаем и любимым всеми жителями Тимшера. Его трагичную историю жизни знал практически каждый.

Кирст Арнольд родился 2 декабря 1919 года. Проживал в Сталинградской области. В начале Великой Отечественной войны после долгих скитаний и принудительных работ на Беломорканале в числе других вынужденных переселенцев семью Арнольда Кирста привезли на лесозаготовки в глухую тайгу в районе нынешнего поселка Тимшер. Всю жизнь, до самого ухода на пенсию, Арнольд Кирст проработал бульдозеристом.

В 90-е годы, когда многие немцы, когда-то насильно привезенные в эти края, массово устремились на свою историческую родину, Арнольд Кирст и его взрослые дети также уехали в Германию, но Арнольд Данилович, пожив на родине, вернулся в пст. Тимшер.

-Тимшер стал для него самым родным домом, он необыкновенно любил и почитал северную землю. До последних дней помогал соседям, обладал душевной стойкостью и физической выносливостью. Администрация МР «Усть-Куломский» выражает искренние соболезнования родным, близким. Арнольд Данилович останется в памяти земляков сильным, мужественным и трудолюбивым гражданином!, - выразили свои соболезнования в пресс-службе администрации.

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