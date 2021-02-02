В Коми на 1,3% выросла преступность

В 2020 году в Коми зарегистрировали 17204 преступления, это на 1,3% больше, чем в 2019 году, когда было зарегистрировано 16985 преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По сравнению с 2019 годом с 66 до 57 снизилось количество убийств и покушений на них. Однако с 33 до 43 увеличилось число фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Раскрываемость таких преступлений составила соответственно 92,5% и 97,7%. С 24 до 21 уменьшилось число изнасилований. Здесь раскрываемость составила 100%. Кроме того, с 48 до 42 – случаев насильственных действий сексуального характера. Раскрываемость составила 91,4%.

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