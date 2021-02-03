На пожаре в Удорском районе погибли животные

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на вторник, 2 февраля, в Удорском районе сгорела хозяйственная постройка, в результате чего погибли животные. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 2:27 в Междуреченске. На улице Интернациональной загорелась деревянная хозяйственная постройка. Через две минуты на место прибыли пожарные. На тот момент постройка, в которой содержались домашние животные, была полностью охвачена огнем. В МЧС подчеркнули, что пожар заметили поздно.

Сотрудники ведомства не дали огню распространиться на соседнее строение. Пожар удалось потушить в 04:42. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Огонь уничтожил хозяйственную постройку и находившихся в ней животных. На месте происшествия работали четыре человека и две единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность отопительной печи.

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