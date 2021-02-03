В Коми женщина заколола своего возлюбленного

Жительнице Усинска за убийство своего сожителя назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы Фото: архив "КП"

Жительница Усинска отправилась за решетку на долгие годы за зверское убийство своего сожителя.

Кровавая драма разыгралась в одном из домов города. Пара сидела вечером и выпивала алкоголь. В какой-то момент между сожителями завязался конфликт. В ходе горячей ссоры женщина схватилась за нож и вонзила его в грудь своему возлюбленному.

Спасти врачам погибшего не удалось: его травмы оказались несовместимы с жизнью. Судебно-медицинская экспертиза покажет, что женщина задела околосердечную сумку и проткнула сердце, а также задела часть легкого.

Суд назначил женщине восемь лет лишения свободы, а также обязал взыскать компенсацию морального вреда в общей сумме 1 900 000 рублей.

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