В Усинске ввели особый противопожарный режим

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На территории городского округа «Усинск» введён режим функционирования «Особый противопожарный режим». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Решение о введении особого противопожарного режима приняли на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности. По данным администрации, на сегодняшний день в Усинске сложилась неблагоприятная обстановка с пожарами. С начала года в городе произошло 15 таких случаев. Это на 100% больше, чем за аналогичный период прошлого года. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Основным местом возникновения пожаров стал жилой сектор, в нём, с начала года произошло семь пожаров (47% от общего количества пожаров), четыре случая — на транспорте (27%), три пожара на территории предприятии (20%) и один пожар произошёл в неэксплуатируемом здании.

В ближайшее время в Усинске начнутся рейдовые профилактические мероприятия. Их будут проводить в частном и муниципальном жилом фонде. Охват населения должен составить 100%.

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