Директор частной компании наживалась на поставке дров жителям села в Коми

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В Коми жительница Усинска обвиняется в мошенничестве. Горожанка работала директором частной организации и с помощью своего положения проворачивала мошеннические схемы.

Так, по данным пресс-службы отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, женщина заключила с мэрией договор на обеспечение населения твердым топливом и на предоставление субсидии на возмещение убытков. Согласно договоренностям, директор частной организации обязалась за свой счет реализовать дрова жителям села Колва, а горадминистрация, в свою очередь, возместить убытки, возникающие в результате превышения тарифной ставки над предельно максимальными розничными ценами на топливо.

С января по июль 2020 года злоумышленница получила от 34 граждан более 330 тысяч рублей в качестве полной или частичной оплаты дров, которые просила перечислить на свою банковскую карту либо наличными, но обязательства по поставке не выполнила.

Далее частница предоставила в мэрию пакет документов с заведомо ложными сведениями, а именно о том, что 39 семей из Колвы обеспечены топливом. На счет организации городская администрация перечислила свыше 2,2 миллионов рублей в качестве возмещения понесенных убытков, которыми подозреваемая распорядилась по своему усмотрению.

Женщине предъявлено обвинение по двум статьям – «Мошенничество в крупном размере», а также «Мошенничество при получении выплат». Расследование уголовного дела продолжается.

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