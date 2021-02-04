В Ухте иностранец украл у родителей сожительницы деньги на операцию

Фото: архив КП

Ухтинский городской суд 3 февраля вынес приговор гражданину Республики Беларусь, который украл обокрал родителей своей сожительницы. В том числе злодей похитил деньги, отложенные на операцию.

Произошло это еще в июне-июле 2014 года. Тогда преступник проживал в Ухте. Он похитил ключ от двери квартиры родителей своей сожительницы, незаконно проник туда и похитил 400 000 рублей, отложенные для операции. Он также украл ювелирные изделия и банковские карты, с которых впоследствии снял деньги. Общая сумма ущерба - более 500 000 рублей.

После чего подсудимый скрылся, выехав в Москву, и на протяжении 6 лет находился в федеральном розыске. Также он находится в федеральном розыске в связи с совершением преступлений на территории Республики Беларусь.

Суд признал подсудимого виновным в совершение тайного хищения чужого имущества в крупном размере с незаконным проникновением в жилище и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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