В Сыктывкаре осудили мужчину, который избил свою мать

Обозлённый мужчина нанес серьезные травмы своей маме Фото: Архив "КП"

На полтора года отправится в исправительную колонию за рукоприкладство в отношении матери житель Сыктывкара, сообщает региональная прокуратура. Мужчина признан виновным в избиении женщины, которая пыталась заступиться за свою невестку.

Судом установлено, что сыктывкарец, вернувшийся поздно вечером домой в состоянии алкогольного опьянения, начал ссориться со своей супругой. В конфликт вмешалась его мать. Обозлённый мужчина в ответ на придирки нанёс ей несколько ударов кулаками, в том числе в область груди и головы. В результате ударов среди прочих телесных повреждений женщина получила ушиб головного мозга и переломы рёбер, которые повлекли тяжкий вред здоровью. Несмотря на то, что пострадавшая сначала отказалась от медицинской помощи, а обвиняемый после конфликта приобрёл ей обезболивающие и другие медикаменты, в дальнейшем женщине потребовалась госпитализация.

В ходе расследования уголовного дела и в судебном заседании мужчина признал вину и раскаялся в содеянном, извинился перед матерью. Женщина простила своего сына и попросила суд о снисхождении.

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