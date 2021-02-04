Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 3 февраля, на заправках Коми подорожал бензин.

Так, на сыктывкарских заправках ООО «ЛУКОЙЛ Северо-Западнефтепродукт», с 30 января на 14 копеек подорожал бензин АИ-92, который теперь стоит 44,66 рубля за литр. Бензин АИ-95 тоже вырос в цене на 14 копеек и стоит 46,82-46,92 рубля за литр. Дизтопливо продают по 49,68 рубля за литр. Оно подорожало на 15 копеек.

На автозаправках одного из индивидуальных предпринимателей (бывшие «Пилот») цены на бензин выросли с 3 февраля, но на разных АЗС они могут различаться. На одной из них сейчас литр АИ-95 продают за 51,9 рубля, АИ-92 - 49,9 рубля, дизтопливо - 54 рубля. Рост составил от 5,23 до 6,5 рубля.

На АЗС «Компании 2000» цены пока не изменились. Как передает «Комионлайн», бензин АИ-95 продают за 45,2 рубля за литр, АИ-92 - за 42,7 рубля, дизтопливо - за 46,9 рубля за литр.

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