В Сыктывкаре мужчина и женщина украли из дома имущества на полмиллиона

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Сыктывкаре 34-летнего мужчину и 26-летнюю девушку подозревают в хищении имущества стоимостью более 500 тысяч рублей из загородного дома. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратились супруги. Потерпевшие рассказали, что все выходные проводят за городом в дачном доме. Подъезжая в очередной раз, они увидели, что в доме горит свет. Окна были разбиты, а в комнатах нарушен общий порядок. Вещи и предметы разбросаны, некоторые сложены на полу. Плазменный телевизор откручен с настенной подставки и также лежал на полу вместе с другим имуществом.

По подозрению в краже задержали неоднократно судимого 34-летнего мужчину и его 26-летнюю подругу. В течение недели они дважды приезжали за имуществом на такси. Стражи порядка отыскали водителей такси и опросили.

В МВД отметили, что злоумышленники нигде не работали и вели асоциальный образ жизни. В общежитии, где временно жил мужчина, правоохранители нашли фирменную обувь, одежду и пропавшую технику. Кроме того, злоумышленники щедро раздаривали знакомым и друзьям брендовой одежды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище в крупном размере». Мужчина арестован, женщина помещена под домашний арест в связи с наличием малолетнего ребенка. Ведется расследование.

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