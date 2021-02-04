Воркутинка украла с карты покойника почти 29 тысяч

Фото: СК СУ России по Коми

В Воркуте 38-летнюю местную жительницу подозревают в том, что она украла с банковской карты умершего 28 800 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратилась жительница Ленинградской области 1978 года рождения. Женщина рассказала, что приехала в Коми на похороны своего брата и обнаружила, что с карты родственника уже после его смерти исчезли 28 800 рублей.

Выяснилось, что к краже причастна ранее судимая знакомая брата. Выяснилось, что 38-летняя жительница Заполярья была в гостях у 41-летнего мужчины. Воркутинцу стало плохо, и женщина вызвала скорую, однако мужчина умер до ее прибытия. Тогда она, используя телефон знакомого, через мобильное приложение банка перевела деньги на свой счет.

Возбуждено уголовное дело о краже, от женщины получены признательные показания. Деньги подозреваемая потратила на продукты. Расследование уголовного дела продолжается.

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