Трое суток ареста получил ухтинец из-за отсутствия полиса ОСАГО

Его действия квалифицировали как неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Административный арест на трое суток назначен Ухтинским городским местному жителю за невыполнение требования о прекращении управления транспортным средством без полиса ОСАГО.

Водитель автомобиля «Лада-приора» в октябре 2020 года был неоднократно привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством без обязательного страхового полиса.

Автоинспекторы выдали требование застраховать свою гражданскую ответственность и до выполнения этого требования прекратить управление транспортным средством. Но ухтинец игнорировал его и продолжал ездить без страховки.

Тем самым он совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Поскольку виновный ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения в области дорожного движения, суд назначил наказание в виде административного ареста на трое суток.

Ухтинский городской суд обращает внимание граждан, что за не выполнение законных требований сотрудников полиции, помимо наказания в виде административного штрафа, законом предусмотрено наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.

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