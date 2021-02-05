Прокуратура помогла жителям Коми получить зарплату на сумму свыше 219 млн рублей

В минувшем году прокуратура Коми помогла получить заработную плату 2,5 тысячам работникам на сумму свыше 219 млн рублей Фото: Архив "КП"

Прокуратура Коми помогла вернуть 2,5 тысячам работников республики положенную им зарплату. По сообщению ведомства, в 2020 году сотрудники прокуратуры смогли добиться выплаты на сумму более 219 млн рублей.

- В целях защиты нарушенных прав работников предприятий прокуроры в течение 2020 года направили в суды более 1100 заявлений о взыскании невыплаченной заработной платы на сумму свыше 73 млн рублей. Общий размер долгов по заработной плате у работодателей, как обязанных отчитываться в органы статистики, так и организаций-нереспондентов, в январе 2020 года составлял 88 млн рублей, а в отдельные периоды превышал 120 млн рублей, - пояснили в пресс-службе ведомства.

В результате предпринятых мер общий размер долга работодателей республики на 1 января 2021 году снизился на 15% и составил 75 млн рублей.

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