В Коми обнаружили две точки продаж нелегального алкоголя

Сообщается, что оба подозреваемых были доставлены в отдел для дальнейшего разбирательства Фото: Архив "КП"

В Печоре обнаружено два магазина, где реализовывался нелегальный алкоголь, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Так, первая точка была обнаружена на Лесной улице. Там полицейские изъяли из незаконного оборота 140 литров крепкого алкоголя. Хозяином магазина являлся 59-летний местный житель. Сообщается, что мужчина хотел "договориться" со стражей порядка и предложил ему взятку в размере 20 тысяч рублей. Половину из них он был готов отдать на месте.

Вторую нелегальную точку нашли в торговом павильоне по Печорскому проспекту. Там продавец магазина также попыталась дать взятку полицейскому, однако это только усугубило положение женщины.

Сообщается, что оба подозреваемых были доставлены в отдел для дальнейшего разбирательства.

- Действия 59-летней женщины дознаватели квалифицировали по статье «Мелкое взяточничество» и возбудили уголовное дело, которое в настоящее время с обвинительным актом направлено в суд. Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года, - рассказали в пресс-службе МВД.

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