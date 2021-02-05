В Сыктывкаре из-за митингов отменили сельхоз ярмарки

Работы по организации ярмарки выходного дня в Сыктывкаре временно приостановлены Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре свою работу прекращают ярмарки выходного дня. Как сообщают власти города, мера временная. Причиной такого решения стала возможная провокация в связи с возможным проведением на городских площадях несанкционированных акций.

Так, 6 и 7 февраля не будут работать ярмарки на Театральной и Стефановской площадях Сыктывкара.

Однако жители города, которые хотели закупить свежую и качественную сельскую продукцию, могут это сделать на ярмарке выходного дня, которая проходит на территории бывшего городского рынка по ул. Орджоникидзе, 50. Мероприятие пройдет с 10 утра до двух дня 6 февраля.

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